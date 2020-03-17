Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Mart 2020'de yayınlanan 482. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Rümeysa-Nezahat Aydın çiftleri "Darüzziyafe Köftesi" için yarıştılar!

Günün en yüksek puanını 15 puanla Elif ile Ezgi aldı. Yapılan kura sonucunda ise çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 17 MART 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Hatice oldu.

Rümeysa ise 14 puanla ikinci oldu.