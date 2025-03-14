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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak. En lezzetli yemekleri yaparak tadımda yüksek puanı almaya çalışan gelinler birinci olmak için tüm hünerlerini sergiliyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü iki gelin de 72 puan aldığı için eleme olmamıştı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:07
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        • 1

          Gelinim Mutfakta puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim açıklanacak. Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı programda her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. İşte 14 Mart 2025 Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim gün içinde açıklanacak. Gelinim Mutfakta saat 13.00’da başlayacak ve program sonunda gün birincisi elenen ve birinci olan isim duyurulacak.

          GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Haftanın dördüncü gününde çeyrek altının sahibi İlayda oldu. İlayda bu hafta ikinci çeyreğini aldı.

          Gelinim Mutfakta'da bugün Şirin ve Ezgi, tarifteki tavuğun ebatları şefin gösterdiği boyutlara uymadığı için eksi 2 ceza puanı aldılar.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 MART 2025

          İLAYDA- 18 puan

          EZGİ- 13 puan

          IŞIL- 16 puan

          ŞİRİN- 6 puan

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