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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 14 Şubat Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 14 Şubat Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Gelinlerin yaptığı yemekler yeniyor ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanlanıyor. Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor. Hafta boyunca kayınvalidelerden en düşük puanı alan gelin yarışmadan eleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 14 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:45
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        • 1

          Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. 14 Şubat Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe sahip olan gelin, sunucu tarafından duyurulacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu nasıl? İşte 14 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Muftakta birincisi ve elenen isim öğleden sonra açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

          Günün en başarılı tabağını çıkararak yakasına bir çeyrek altın takmayı başaran isim Ezgi olurken, hafta boyunca en iyi performansı sergileyerek 10 altın bileziği sahibi olan gelin ise yine Ezgi oldu. Gelinim Mutfakta'da haftalık puan durumuna göre elenen isim Elif oldu.

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