Gelinim Mutfakta’da elenen ve birinci olan bugün açıklanıyor. Her hafta bir gelin ve kayınvalidenin elendiği programda, bu hafta da nefes kesen bir mücadele yaşanacak. Elenen yarışmacı aynı zamanda en düşük puana sahip olan gelin olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bileziği kim aldı, puan durumu açıklandı mı?