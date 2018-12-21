Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oldu! Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli oldu. Rekabetin her hafta daha da çok arttığı Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Diğer yandan Gelinim Mutfakta'nın 200. bölümüne özel Gülben Ergen konuk oldu ve eğlenceli dakikalar yaşandı. Peki Gelinim mutfakta haftanın birincisi kim? İşte Gelinim Mutfakta 21 Aralık 200. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Toplamda 8 tane çeyrek altın sahibi olan Elif, 200. bölümde de yaptığı yemekle toplamda 73 puan alarak haftanın birincisi oldu ve 5 tane bileziği almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 200. BÖLÜME ÖZEL ELEME SÜRPRİZİ

Gelinim Mutfakta yayınlanan 200. bölüm ile ekranlara geldi. Haftanın birincisi Elif Hanım olurken, haftanın elenecek ismi için büyük heyecan yaşandı. Gelinim Mutfakta sunucusu Fatih Ürek, 200. bölüme özel bu hafta yarışmadan kimse elenmedi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 200. bölümde günün birincisi toplamda 8 puan alarak Yağnur Hanım oldu. Yağnur Hanım günün kazananı olarak 5 adet çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 199. BÖLÜM GÜNÜN KAZANANI KİMDİ?