Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 6 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 6 Mart Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Özlem mi, Başak mı, Elif mi, Çiğdem mi? sorusu kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini Elif ve Özlem oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 14 puanla Elif oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 62 puanla Başak oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Haftanın en düşük puanını alan gelini Elif ve Özlem oldu. Haftanın en düşük puanını alan isim 49 puan ile Özlem oldu ve yarışmaya veda edem gelin oldu.