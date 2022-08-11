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Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor 2022-2023? Gelinim Mutfakta yayın tarihi...

Geçtiğimiz yıl sevilen yarışmada birbirinden iddialı yarışmacılar yarışırken, Fatih Ürek'ten sonra sunucu koltuğu her hafta değişmişti. En sonunda Nursel Ergin kalıcı sunucu olarak Gelinim Mutfakta programını sunan isim olmuştu. Gündüz kuşağında önemli bir seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta'nın ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte detayları...

11.08.2022 - 17:14 | Güncelleme: ABONE OL
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor 2022-2023? Gelinim Mutfakta yayın tarihi...

1 Temmuz 2022 tarihinde sezon finali ile ekrana gelen yarışma programında, Yeşim 25 bilezik alarak bu sezonun şampiyonu alan gelin olurken, gözler Gelinim Mutfakta yeni sezonun başlama tarihine çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte ayrıntıları...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Temmuz 2022 tarihinde altın final adı altında sezon finali yapan Gelinim Mutfakta programı, 5 sezon başlama tarihi netlik kazandı. Her yıl benzer tarihler de başlayan yarışma programında bir aksilik olmaması halinde, Ağustos ayının son haftası ekrana gelecek.

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