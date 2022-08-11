1 Temmuz 2022 tarihinde sezon finali ile ekrana gelen yarışma programında, Yeşim 25 bilezik alarak bu sezonun şampiyonu alan gelin olurken, gözler Gelinim Mutfakta yeni sezonun başlama tarihine çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte ayrıntıları...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Temmuz 2022 tarihinde altın final adı altında sezon finali yapan Gelinim Mutfakta programı, 5 sezon başlama tarihi netlik kazandı. Her yıl benzer tarihler de başlayan yarışma programında bir aksilik olmaması halinde, Ağustos ayının son haftası ekrana gelecek.