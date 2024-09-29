Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.
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Kocaeli Gebze'de Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval dünyaevine girdi.
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Düğün töreni Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında gerçekleştirildi.
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Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.
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Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.
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8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve euroların da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL'yi bir valize yerleştirdi.
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Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.
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