Gelin Evi'nde haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali sona erdi. Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evin'de Gelinler tarafından rakiplerine gösteriliyor. Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olan beş gelin, final günü 5 tam altın ve 5 bilezik kazanmak için kıyasıya yarışıyor. İşte Gelin Evi 29 Mart haftanın finali bölümünde yaşananlar...

GELİN EVİ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelin Evi'nde haftanın finali Yeliz Hanım'ın evinde gerçekleşti. Haftanın birincisi Ezgi mi, Songül mü, Senanur mu, Tuğçe mi yoksa Yeliz Hanım mı olacak?

GELİN EVİ PUAN DURUMU

Yeliz: 26

Songül: 25

Ezgi: 26

Senanur: 26

Tuğçe: 26

Gelin Evi'nde bu hafta 4 yarışmacı 1. oldu. 4 yarışmacı altın sahibi oluyor.