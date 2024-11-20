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        Haberler Gündem Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu - Güncel haberler

        Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:35
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        Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu
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        Gelibolu ilçesinde dün sabah saatlerinde Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen, patlamamış 50 top mermisi bulundu.

        İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla bulunan top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi.

        Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğunun tespit edileceği bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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