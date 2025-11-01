'Geleceğin Yıldızlarıyız' konserleri başlıyor

Sanatın genç seslerine alan açan yepyeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. “Geleceğin Yıldızlarıyız” adıyla başlatılan bu özel konser serisi, yaşları 12 ile 22 arasında değişen yetenekli çocuk ve gençleri uluslararası ödüllü sanatçılarla aynı sahnede buluşturuyor. Projenin onur sanatçısı ise dünya çapında başarılarıyla tanınan arpist Merve Kocabeyler.

Yıldız Yayıncılık CEO’su Murat Bayer’in organizatörlüğünü üstlendiği proje, Avusturya Kültür Ateşeliği desteği ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleşiyor. Proje 6 Kasım 2025 – 24 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi konseri kapsıyor. Avusturya Kültür Ofisi’nin desteği ile Avusturya Konsolosluğu’nda gerçekleştirilecek.

Onur Sanatçısı: Merve Kocabeyler

La Scala Operası’na kabul edilen ilk Türk arpist olan Merve Kocabeyler, Grammy Ödülleri’ni organize eden Recording Academy’nin New York ekibine seçildi. Ardından Concert Artists International Competition’da birincilik kazandı ve Carnegie Hall’de sahne aldı. Bu yıl “Geleceğin Yıldızlarıyız” projesinin onur sanatçısı olarak genç yeteneklere ilham veriyor.

Konser serisi kapsamında sanatseverler, aşağıdaki tarihlerde genç sanatçıların performanslarını izleme fırsatı bulacak: 6 Kasım 2025 – Zeynep Duru Güleç

17 Kasım 2025- Lal Karaalioğlu

21 Kasım 2025 – Duru Bulam

16 Ocak 2026 – Almila Şerbetçi

20 Ocak 2026 – Lidya İpek Keskin

23 Ocak 2026 – Merve Kocabeyler

6 Şubat 2026 – Elifsu Yalın

13 Şubat 2026 – Elif Naz Ertuğrul

16 Şubat 2026 – Derin Çopur

18 Şubat 2026 – Raperin Doğa Yılmaz

13 Nisan 2026 – Ada Yalın Yücel

24 Nisan 2026 – Perla Alara KurşunSolo performansların biletleri Biletinial'da satışa çıktı.