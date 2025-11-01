Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Geleceğin Yıldızlarıyız' konserleri başlıyor

        'Geleceğin Yıldızlarıyız' konserleri başlıyor

        Uluslararası ödüllü genç sanatçılar, dünyaca ünlü arpist Merve Kocabeyler'in onur sanatçısı olduğu "Geleceğin Yıldızlarıyız" projesi kapsamında sahneye çıkacak. 6 Kasım'da başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek konser serisi boyunca genç yetenekler, Avusturya Konsolosluğu'nun ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 10:52 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Geleceğin Yıldızlarıyız' konserleri başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanatın genç seslerine alan açan yepyeni bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. “Geleceğin Yıldızlarıyız” adıyla başlatılan bu özel konser serisi, yaşları 12 ile 22 arasında değişen yetenekli çocuk ve gençleri uluslararası ödüllü sanatçılarla aynı sahnede buluşturuyor. Projenin onur sanatçısı ise dünya çapında başarılarıyla tanınan arpist Merve Kocabeyler.

        Yıldız Yayıncılık CEO’su Murat Bayer’in organizatörlüğünü üstlendiği proje, Avusturya Kültür Ateşeliği desteği ve Biletinal iş birliğiyle gerçekleşiyor. Proje 6 Kasım 2025 – 24 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi konseri kapsıyor. Avusturya Kültür Ofisi’nin desteği ile Avusturya Konsolosluğu’nda gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Onur Sanatçısı: Merve Kocabeyler

        La Scala Operası’na kabul edilen ilk Türk arpist olan Merve Kocabeyler, Grammy Ödülleri’ni organize eden Recording Academy’nin New York ekibine seçildi. Ardından Concert Artists International Competition’da birincilik kazandı ve Carnegie Hall’de sahne aldı. Bu yıl “Geleceğin Yıldızlarıyız” projesinin onur sanatçısı olarak genç yeteneklere ilham veriyor.

        Konser serisi kapsamında sanatseverler, aşağıdaki tarihlerde genç sanatçıların performanslarını izleme fırsatı bulacak:

        • 6 Kasım 2025 – Zeynep Duru Güleç
        • 17 Kasım 2025- Lal Karaalioğlu
        • 21 Kasım 2025 – Duru Bulam
        • 16 Ocak 2026 – Almila Şerbetçi
        • 20 Ocak 2026 – Lidya İpek Keskin
        • 23 Ocak 2026 – Merve Kocabeyler
        • 6 Şubat 2026 – Elifsu Yalın
        • 13 Şubat 2026 – Elif Naz Ertuğrul
        • 16 Şubat 2026 – Derin Çopur
        • 18 Şubat 2026 – Raperin Doğa Yılmaz
        • 13 Nisan 2026 – Ada Yalın Yücel
        • 24 Nisan 2026 – Perla Alara KurşunSolo performansların biletleri Biletinial'da satışa çıktı.
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avusturya Kültür Ataşeliği
        #Merve Kocabeyler
        #Geleceğin Yıldızlarıyız
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Habertürk Anasayfa