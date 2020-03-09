Gel dese aşk oyuncu kadrosunda kimler var?

Gel Dese Aşk oyuncuları kimler? Gel Dese Aşk konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. ATV ekranlarında ilk bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanan Gel Dese Aşk güçlü kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu'nun aldığı Gel Dese Aşk dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

GEL DESE AŞK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ekranların sevilen dizisi "Gel Dese Aşk "dizisi görevleri ve arzuları arasında kalan, mutsuzluklarını, suskunlukları ile yaşamayı öğrenemeyen insanların hikayesini anlatacak Gel Dese Aşk dizisinde yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatılacak.

GEL DESE AŞK OYUNCU KADROSU

Murat(Erkan Petekkaya); 43 yaşında olan Murat evli ve iki çocuk babası yakışıklı bir adamdır. Eşi Yasemin ile küçük kızlarının doğumundan sonra daha da kopmuşlardır. Aslında Murat uzun zamandır evliliğinde mutsuzdur ama asla Yasemin’i aldatmayı düşünmemiştir; ancak Bahar ile tanışınca hayatı bir anda değişir. Murat’ın gönlüne de bahar gelir. Genç ve güzel olan Bahar’a aşık olduğunu sanan Murat Bahar’ın uğruna önce evliliğini sonra da hayatını bir çıkmaza sokar.

Yasemin(Şebnem Bozoklu); Yasemin Düdenli,Murat Düdenli'nin eşidir. 40 yaşında olan Yasemin kızının hastalığı sonrası hayata küsen gülmeyi kızına ihanet sayan bir annedir. Yasemin hem kendine hem de kocası Murat’a hayatı zindan eder. Kocası Murat’ın bu evlilikten mutsuz olduğundan habersiz evliliğini kusursuz zanneder; ama zaman gerçekleri yeniden yazmasına neden olacaktır.

Derin Düdenli(Aslıhan Malbora); Murat ve Yasemin çiftinin kızlarıdır. Aklı başında güzeller güzeli bir kızdır. Derin ile Bahar yakın arkadaştır. Derin hem güzel hem de hayat dolu bir kızdır. Piyano okumaktadır.

Ece Düdenli(Ayşe Defne Piriçci); Murat ve Yasemin çiftinin hasta kızıdır. Derin'in dünyalar tatlısı kardeşidir. Ece kalp hastasıdır.

Bahar(İlayda Çevik); Bahar Murat’ın yasak aşkıdır. 25 yaşında olan Bahar deli dolu, ve korkusuz bir kızdır. Barlas’ın babası olduğunu öğrenen Bahar Barlas’tan intikam almaya kalkar; ancak intikam için çıktığı yolda kendini Murat’a aşık olarak bulur. Bahar aslında Murat’ta görmediği baba sevgisini bulur ama farkında değildir; Murat’ın kızı Derin,Bahar’ın en yakın arkadaşıdır. Müzik eğitimi almaktadır; ancak maddi sıkıntılardan kaynaklı 2 yıl ara vermek zorunda kalmıştır.

Sadri Bey(Altan Gördüm); Sadri Bey şirketin patronu Barlas’ın da babasıdır. Şirkette oğlu Barlas’a değil çalışanı Murat’a daha çok güvenir.

Barlas Pusat(Ertan Saban); Barlas,Sadri Bey'in oğlu,Bahar Barlas’ı babası olduğunu öğrenir ve onunla görüşür; ancak Bahar’a Murat aşık olacaktır. 40-45 yaşlarında evli ve bir çocuk babası. Oğlu ile rekabet içinde, karısının parasına ve itibarına düşkün ama hayatını yaşayan tam bir çapkın. Huzur dolu yaşamı birden bir kabusa dönecektir.

Sitare (Öykü Gürman); Barlas'ın eşidir. Güzellik konusunda fazlasıyla takıntılı bir kadındır. Onur’un annesi olan Sitare Barlas’ın kendini aldatmaması için çok çalışır ama nafile.

GEL DESE AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gel Dese Aşk'ın çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.