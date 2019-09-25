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Diş gıcırtması toplumumuzda oldukça sık rastlanan, aşırı strese bağlı oluşan bir rahatsızlıktır. Genellikle uyku esnasında bilinçsizce dişlerin birbirine baskı uygulamasıdır. Bu baskıyla dişlerde ve çenede ağrı, aşınma gibi diş hastalıkları ortaya çıkar.
Dişlerini gıcırdatan kişi, uykuda olduğu için bunu fark etmeyebilir. Diş gıcırdatması en çok strese bağlı gelişir. Stres ağız dokularında belirti vermeye başlar, stres ne kadar fazlalaşırsa, diş gıcırdatması da o kadar fazlalaşır. Diş gıcırtmasının sinir sistemindeki bozukluklardan veya anatomik çene yapısı bozukluğundan dolayı ortaya çıkabilmektedir.
Diş gıcırdatması sadece diş dokusuna değil, damağa, diş etlerine de zarar verdiği için, bir doktora başvurmak gereklidir. Aksi takdirde diş kaybına kadar gidebilmektedir
Gece Plağı Nedir?
Diş gıcırdatmalarının önüne geçebilmek için, bir uzman tarafından hazırlanan gece dişlere takılan bir protezdir. Bu plak sayesinde dişler birbirine sürtünmez. Kişinin şikâyetine göre hem alt hem üst dişler için aynı anda takılabilirler.
Gece Plağı Nasıl Yapılır?
Gece plağı her hasta için ayrı hazırlanır. Diş doktoru tarafından ölçüler alındıktan sonra, silikon bir maddeden diş yapınızın şekliyle aynı bir kalıp ortaya çıkar. Şeffaf renkli bu kalıp, gece yatmadan önce dişlerin üzerine yerleştirilir. Bu uygulamayı en az 4 saat ağzınızda tutmanız gerekir. Daha sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için gece boyunca ağızda kalması tavsiye edilir. Bazı hastalarda gece plağı gündüz de takılabilir.
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