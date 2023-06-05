Gebze'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 637 gram sentetikkannabinoid, 9 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 tabanca, 13 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. ve K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.