Gazze’den 87 Türk ve KKTC vatandaşı Mısır’a ulaştı

REKLAM advertisement1

Dışişleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (19 Kasım) vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı. Söz konusu grup önce Kahire'ye getirilecek.

Yarın ise havayoluyla ülkemize intikal etmeleri öngörülüyor. Ayrıca, ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin tedavi amacıyla yarın ülkemize getirilmesi planlanıyor" denildi