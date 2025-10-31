"Gazze için acil su seferberliği  başlamalı"

2 yıldır süren İsrail soykırımında hayatta kalan Gazze’lilerin yeni bir yaşam mücadelesi başlıyor. Barınma, gıda gibi temel hizmetlerin sağlanması çok önemli. Özellikle de temiz suya ulaşım hayati değerde. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Gazze’ye bir an önce sürekli su sağlanması için seferberlik başlaması gerektiğini söylüyor ve yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor:

* Gazze’nin suyunun önemli bir bölümü kirlendi. Temiz suyun büyük bölümü ise İsrail kontrolünde olan sistemden geliyor. İsrail’in bu kontrolü sürdürebileceği de dikkate alınarak Gazze’ye “Acil Su Temini Seferberliği” bir plan dahilinde başlatılmalı ve sürdürülmeli. Harabeye dönen kentte kendi evlerini sağlam bulamayınca yıkıntıların arasında kendi imkanlarıyla yaşamaya çalışacak olan Gazzeli’ler için acil su temini gerekiyor. Bunun kış gelmeden Gazzeli’lere barınma imkanı yaratılmasına yönelik Konteyner Kent vb gibi projelerle birlikte ele alınması gerekecek. Ancak bu planların uygulanmasına kadar acil su ihtiyacına yönelik çalışmalar bir an önce başlatılmalı.”

* İlk aşamada en az bir tuzdan arındırma tesisi tekrar hizmete alınmalı , geçici yer üstü su iletim boruları döşenmeli, uygun yerlerde çeşmeler ve su temin bölgeleri inşa edilmelidir. Halk sağlığının korunması için önce hastanelere ve sağlık merkezlerine su temin edilmelidir. Bu çalışma bir plan dahilinde Gazze Belediyesi ile birlikte yürütülmelidir. * Su temininde ikinci ve üçüncü aşamalar orta ve uzun vadeli olarak ele alınmalıdır. Bu dönemde Gazze’nin yeni yerleşim planına göre su temini ve atıksu uzaklaştırma projesi uygulamaya geçirilecektir. Bu aşamada su ve kanalizasyon sisteminde kapsamlı onarımlar, yeniden inşa çalışmaları, yeni arıtma tesisleri ile sürekli su kaynağı yaratılması gibi projelerin uygulanması gerekecektir. Bu aşamalarda enerji ve su temininin birlikte ele alınması ve tarımsal sulama ihtiyacının da karşılanması düşünülecektir. * Gazze’de halen yaşanan su krizinin çözülmesi için birinci aşamanın hızla uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Su temini çalışmalarının başlaması zaman alabilir. Bunun için Gazze’ye acil gıda sevkiyatı talebi acil su talebi ile birlikte ele alınmalıdır. Gazze için Acil Su Seferberliği konusunda uluslararası kamuoyu da harekete geçirilmeli.