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        Haberler Dünya Gazze'deki STK'lardan hükümetlere çağrı: Karadan insani yardıma öncelik verin

        Gazze'deki STK'lardan hükümetlere çağrı: Karadan insani yardıma öncelik verin

        İsrail saldırıları altındaki Gazze'de faaliyet gösteren STK'lar, hükümetlerden ateşkes ve karadan insani yardıma öncelik verilmesini istedi. Yapılan açıklamada Filistinlilerin "aylardır kriz düzeyinde açlıkla mücadele ettiği" belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:58
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        Gazze'deki STK'lardan karadan insani yardım çağrısı
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        İsrail ordusunun yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) ve insan hakları örgütleri, yetersiz beslenme ve hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin arttığına işaret ederek, hükümetlere ateşkes ve karadan insani yardıma öncelik vermeleri çağrısı yaptı.

        Aralarında OXFAM, Amnesty International ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nun da olduğu 25 STK'nın ortak yazılı açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ihtiyacının havadan yapılan operasyonlarla karşılanamayacağı vurgulanarak, "(Hükümetlerin) Öncelikli sorumlulukları vahşet suçlarının işlenmesini önlemek ve acımasız bombardımana ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını engelleyen kısıtlamalara son verilmesi için etkili siyasi baskı uygulamaktır" ifadesi kullanıldı.

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        Filistinlilerin aylardır temiz suya erişiminin olmadığına ve yemek bulamadıklarına dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki halkın "aylardır kriz düzeyinde açlıkla mücadele ettiği" belirtildi.

        "SAĞLIK SİSTEMİ TAMAMEN ÇÖKTÜ"

        Açıklamada, aralıksız süren bombalamalar nedeniyle sağlık sisteminin de tamamen çöktüğüne, yetersiz gıda, susuzluk ve benzeri hastalıklardan son haftalarda en az 20 çocuğun öldüğü kaydedildi.

        Gazze Şeridi'nde yapılan havadan yardım operasyonlarının ihtiyacı karşılamaya yetmeyeceği yinelenen açıklamada, hükümetlere karadan insani yardım yapılmasına öncelik vermeleri istendi.

        ABD, İngiltere ve Fransa gibi havadan yardım bırakan ülkelerin aynı zamanda İsrail'e silah sağladığının da altı çizilen açıklamada, "Bu devletlerin uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, uluslararası suçlarda kullanılma riski taşıyan tüm silah transferlerini durdurmalarının yanı sıra derhal ateşkes, sınırsız insani yardım ve faillerin hesap verebilirliğinin sağlanması için anlamlı tedbirler almaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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        Açıklamada, havadan yapılan yardımların insan hayatını da tehdit ettiğine dikkat çekilerek, bu yardım paketlerine ulaşmak isteyen en az 5 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

        İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 272'ye, yaralı sayısı 73 bin 24'e ulaştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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