        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'deki saldırılara katılan bir İsrail askeri daha intihar etti | Dış Haberler

        Gazze'deki saldırılara katılan bir İsrail askeri daha intihar etti

        Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, ülkenin kuzeyinde intihar ettiği bildirildi. 28 yaşındaki askerin ölümü, İsrail ordusunda bu yıl yaşanan 17'nci intihar vakası olarak kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 06:28 Güncelleme: 15.08.2025 - 06:29
        İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti
        İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, 28 yaşında Tiberya doğumlu bir yedek subayın ülkenin kuzeyinde intihar ettiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, intihar eden İsrailli asker daha önce Gazze’deki saldırılara katılmıştı.

        İsrail basınına göre, bu, orduda bu yıl yaşanan 17'nci intihar vakası olarak kaydedildi.

        İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

        İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

