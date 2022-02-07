Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne Tokyo’dan ödül

DHA

Ersan Bayraktar'ın yazıp yönettiği 7 Kör Adam filminin festival yolculuğu ödülle başladı.

DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi çatısı altında hazırlanan filmin oyuncu kadrosunda akademide eğitim gören öğrenciler yer aldı.

Absürt kara mizah türünde bir kısa film olan 7 Kör Adam filmi, Ferîdüddin Attâr’ın Mantıku't-Tayr (Kuşların Dili) eserindeki Acem mülkünde bir kalenderhaneye giren Arap kıssası ile anonim bir halk kıssası olan Çarşambadır Çarşamba kıssalarının mistik ve otantik estetiğinden ve öykü yapısından esinlenerek oluşturuldu.

ROMA KISA FİLM FESTİVALİ'NDE FİNALİST

Tokyo Uluslararası Kısa Film Festivali'nden ödülle dönen film, Roma Kısa Film Festivali'nde finalist olarak yer aldı.

7 Kör Adam, Lift-Off Global Network tarafından düzenlenen Resmi Ödül Seçimleri'nde de yarıştı.

Sanat çevrelerince büyük beğeni toplayan 7 Kör Adam filminin, şubat ayı içinde Atlas Sineması'nda basın gösteriminin yapılması planlanıyor.