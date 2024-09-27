Gaziosmanpaşa'daki intikam cinayetine 5 tutuklama
İstanbul Gaziosmanpaşa'da parkta 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Suçlarını itiraf eden zanlıların aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.
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Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de 21 Eylül Cumartesi günü çocuk parkında arkadaşıyla oturan Suriyeli Abdüllatif Davvara, o sırada parka gelen motosiklet kasklı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
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Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
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Polis tarafından başlatılan çalışmada aralarında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18)'nün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen iki ruhsatsız tabanca ile bir motosiklet de ele geçirildi.
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Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.
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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.C.Ö., F.C.U, ile yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Ö.C.U(20), R.K. (23), M.T. (18) 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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