DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi.

Kaza, Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt yüklü kamyon, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuşta geri geri kaymaya başladı. Kamyon, bir süre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.