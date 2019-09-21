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Gaziantep'te düğün kana bulandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat öldü, annesi ağır yaralandı. Kanlı biten geceden geriye genç çiftin neşe içinde oynarken çekilen video ve fotoğrafları kaldı

21.09.2019 - 12:09 | Güncelleme: AAGündem
Genç çifte 'sizi affettik' demişler

Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde yaşayan Damla Efsane (27),Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane (32) ile birkaç ay önce nişanlandı ve bir süre sonra da resmi nikahları kıyıldı.

Nikahın ardından yaklaşık 2-3 ay önce düğün hazırlıkları için alışverişe çıkan gençlerin aileleri arasında tartışma yaşanması üzerine damat Eser Efsane, ailesiyle birlikte evlerine döndü.

Aradan geçen süre zarfında genç kızın ailesinin düğüne izin vermemesi üzerine anlaşan gençler, bir süre önce kaçarak Kahramanmaraş'a gitti.

"SİZİ AFFETTİK" DEMİŞLERDİ

Yaklaşık bir hafta önce ise, aile büyüklerinin araya girmesiyle genç çifti affettiklerini söyleyen gelinin ailesi, düğün için Damla ve Eser'i Gaziantep'e çağırdı.

Bunun üzerine dün gece saatlerinde gelinin ailesinin Üçoklar Mahallesi'ndeki evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Kına gecesi sırasında, gelinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen akrabaları damat Eser Efsane ve annesi Meryem Fidan'a bıçakla saldırdı.

Saldırı sırasında boğazından yaralanan damat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yine ağır yaralanan annesi Meryem Fidan'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kına gecesinde hayatını kaybeden damadın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

DÜĞÜN SIRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KAHRETTİ

Öte yandan kına gecesi sırasında çekilen video ve fotoğraflarda genç çiftin mutlulukları görülüyor.

 

Olayın ardından gelin arabasına kimliği belirsiz kişiler saldırıp, aracın camlarını kırdı. Beyaz tüllerle süslenen gelin arabasının arka camında gelin ve damadın baş harfleri olan D. ve E. Harflerinin yazılı olduğu görüldü.

Gelin arabasının tamponunda, ‘sevmek, sevilmek, yaşamak ve yaşatmak için’ yazısı da yürek burktu.

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