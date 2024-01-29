Gaziantep'in en meşhur lezzeti! Nefis kuru patlıcan dolması tarifi!

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Gaziantep'in gastronomi dünyasına kattığı bir başka lezzet harikası olan kuru patlıcan dolması, özel tarifleri sevenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Bu eşsiz lezzet, kuru patlıcanların yoğurt, baharatlar ve etle buluştuğu muazzam bir birliktelik sunuyor. Gaziantep'in tarihine uzanan bu nefis tarifi sizler için derledik.

KURU DOLMA MALZEMELERİ

25 adet kurutulmuş dolmalık patlıcan

15 adet kurutulmuş dolmalık biber

4-5 adet orta boy kuru soğan

3 baş sarımsak

2 yemek kaşığı kadar domates salçası

2 yemek kaşığı kadar biber salçası

2 su bardağı kadar dolmalık pirinç

1 çay bardağı kadar zeytinyağı

1 yemek kaşığı kadar toz şeker

Karabiber

Kırmızıbiber

Yenibahar

Tuz

2 adet limonun suyu

Su

KURU DOLMA NASIL YAPILIR? Antep usulü dolma tarifimizi hazırlamak için, dolmalık kuru patlıcanlarımızı akşamdan kaynar suyun içerisine koyuyoruz ve sabah haşlıyoruz.

Kuru biberlerimizi de kaynar suyun içerisinde 5 dakika kadar haşlayıp, hazır ediyoruz.

Dolmamız iç harcı için soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı ince ince kıyıyoruz.

Zeytinyağımızı ocağa alıp, soğan ve sarımsaklarımızı kavurmaya başlıyoruz.

Hafif kavrulunca salçalarımızı ekleyip, kavurmaya devam ediyoruz.

Yıkayıp süzdüğümüz dolmalık pirinçlerimizi tencereye alıyoruz ve 3-4 dakika kadar birlikte kavuruyoruz.

2 su bardağı sıcak su hazırlıyoruz ve pirinçlerimizi biraz kavurduktan sonra üzerine alıyoruz.

Baharatlarımızı ve toz şekerimizi ilave edip, iç harcımızı suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz.

İç harcımız piştiği zaman ilk sıcağını atması için bırakıyoruz.

Ardından haşladığımız patlıcanlarımızı doldurmaya başlıyoruz.

Patlıcanlarımızın üzerinde 1 parmak kadar boşluk kalacak şekilde hepsini dolduruyoruz.

Doldurduğumuz patlıcanlarımızı yatay olarak birinin alt kısmı diğerinin üst kısmına gelecek şekilde tencereye yerleştiriyoruz.

Haşladığımız biberlerimizi de bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurup, tenceremize aynı şekilde diziyoruz.

Dolmalarımızın üzerine biraz tuz sepeleyip, dolma taşımızı yerleştiriyoruz.

Suyumuzu kaynatıp, dolma taşının bir parmak altında kalacak şekilde dolduruyoruz.

Ocağa alıp, kaynatıyoruz.

Kaynadığında kısığa alıp, pişmeye bırakıyoruz.

Bir süre piştikten sonra son malzememiz olan limon suyumuzu dolmalarımızın üzerine gezdiriyoruz ve bir süre daha pişiriyoruz.

Antep usulü dolma tarifimiz artık servis için hazırdır.

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