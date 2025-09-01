Habertürk
        Gaziantep FK'ya Fildişili orta saha - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'ya Fildişili orta saha

        Gaziantep Futbol Kulübü, Fildişi Sahilli 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 15:56 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:56
        Gaziantep FK'ya Fildişili orta saha!
        Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, orta sahaya önemli bir takviye yaptı.

        Gaziantep ekibi, son olarak İtalya ekiplerinden Parma'da forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeni transfer Drissa Camara, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Drissa Camara, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3 yıllığına kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Drissa Camara’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Kariyerinde toplam 105 resmi maça çıkan Camara, 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

