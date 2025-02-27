Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelmesi halinde çeyrek final biletini kapacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Carlos ve İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Peki, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...