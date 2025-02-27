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        Haberler Bilgi Spor Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Avrupa'da ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertliler Gaziantep FK engelini geçip Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 00:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:23
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        • 1

          Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk iki maçından da galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelmesi halinde çeyrek final biletini kapacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Carlos ve İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Peki, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Gaziantep FK ile 27 Şubat Perşembe saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

        • 3

          GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

          Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11

          Livakovic, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Amrabat, Mert Hakan, Levent, İrfan Can, Talisca, Cenk.

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