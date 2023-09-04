Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı

REKLAM advertisement1

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erdal Güneş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kulübümüze uzun yıllardır önemli hizmetlerde bulunan Sayın Erdal Güneş ve ekibine emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında gönülden başarılar diliyoruz." denildi.