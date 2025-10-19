Gaziantep FK: 3 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17'de Kacper Kozlowski ve 31. dakikada ise Mohamed Bayo kaydetti. Konuk takımın golleri ise 84. ve 86. dakikalarda Bachir Gueye'den geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 17 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 10 puanda kaldı. Ligin 10. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Antalyaspor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.