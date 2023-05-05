DHA

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve on bir ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Kulübümüzün 2022-2023 sezonunda ligden çekilmesinin ardından yeni sezonda Süper Lig´de devam etmesi üzerine resmi başvuru da Türkiye Futbol Federasyonu´na iletildi. Konuyla ilgili olarak Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi´de yapılan başvurular sonucunda yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirterek, başarı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

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