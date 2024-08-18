Gaziantep FK: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Carlo Holse'nin golüyle galip gelen Samsunspor, puanını 3'e yükseltti. Gaziantep FK ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Giriş: 18.08.2024 - 23:43 Güncelleme: 18.08.2024 - 23:43
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Samsunspor oldu.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Carlo Holse attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 3'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.
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