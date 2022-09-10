Gaziantep'te parkta ölü bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen uzman çavuşun beylik tabancası ile cep telefonlarını çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin tabanca ve telefonları satmak için irtibatta olduğu 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 27 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, sabah erken saatlerde parktaki bankta bir kişi kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş ve olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu ölü bulunan kişinin Gaziantep'te geçici olarak görev yapan Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edilmişti.