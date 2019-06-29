29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazi Koşusu bugün Veliefendi Hipodromun'nda 93. kez koşulacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21 at katılacak. Yarışı kazanacak tayın sahibi 2 milyon 847 bin 585 lirayı bulabilecek bir ikramiyeyi elde edecek. İşte 93. Gazi Koşusu'na dair tüm detaylar...
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 17.15'te başlayacak.
GAZİ KOŞUSUNA KATILACAK ATLAR VE JOKEYLER
93. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:
|START NUMARASI
|SAFKAN ADI
|SAHİBİ
|JOKEY
|1
|THE LAST ROMANCE
|MELİS KURTEL EMİN
|AHMET ÇELİK
|2
|RAMPAGE
|HİLMİ CAN ESEN
|PATRICK COSGRAVE
|3
|JIMINY CRICKET
|TUĞBAN İZZET AKSOY
|AYHAN KURŞUN
|4
|HÜRAT
|MURAT DIRAGUMANDAN
|ERHAN YAVUZ
|5
|SCOUTLEO
|AHMET GÜZELOCAK
|GÖKHAN GÖKÇE
|6
|KUZEY KAFKASYALI
|TOLGA KARAKARTAL
|ÖZCAN YILDIRIM
|7
|GHOST PASHA
|MELİS KURTEL EMİN
|İLKER SOYAD
|8
|ALKANDROS
|EMRAH KARAMAZI
|HIŞMAN ÇİZİK
|9
|KING OF TATVAN
|MURAT AKTAŞ
|FUAT ÇAKAR
|10
|YEDİTEPE
|ALİ MÜŞFİK IŞIK
|MÜSLÜM ÇELİK
|11
|PERFECT RUNNER
|TALAT ÜSTÜNER
|BARIŞ KURDU
|12
|MATBAACI
|CENGİZ KÖMÜR
|MEHMET KAYA
|13
|HASKAYA
|EMİNE KAYA
|NEVZAT AVCI
|14
|LONG RUNNER
|NİMET ARİF KURTEL
|HALİS KARATAŞ
|15
|AKGÜN
|CANER AKGÜN
|GÖKHAN KOCAKAYA
|16
|ALWAYS FORTH
|FUAT BAŞARAN
|SELİM KAYA
|17
|YAMANLARBEYİ
|ARMAĞAN ARAZ
|MUSTAFA ÇİÇEK
|18
|ARTS MAN
|MÜZEYYEN KARABULUT
|MERTCAN ÇELİK
|19
|ANGEL OF DEATH
|KEZİBAN GÜNDÜZELİ
|AKIN SÖZEN
|20
|AGERA
|TUĞBAN İZZET AKSOY
|SADETTİN BOYRAZ
|21
|FEARLESS ACTION
|DENİZ KURTEL
|TOLGA YILDIZ
KAZANAN AT, SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK
Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.
Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin lira ikramiye dağıtılacak.
Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453 bin 750 lira, ikinciye 181 bin 500 lira, üçüncüye 90 bin 750 lira, dördüncüye ise 45 bin 375 lira olmak üzere toplam toplamda 771 bin 375 lira yetiştiricilik primi verilecek.
Koşuyu kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 lira ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 liralık yetiştiricilik primi ile bu tutar 2 milyon 847 bin 585 liraya yükselecek.
GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
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