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Gazeteci Sanlı Ergin son yolculuğuna uğurlandı

Habertürk Gazetesi'ne yıllarca görsel yönetmen olarak emek veren ve birçok önemli medya kuruluşunda çalışan, kıymetli meslektaşımız Sanlı Ergin, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 24.05.2023 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Habertürk görsel yönetmeni Gazeteci Sanlı Ergin'e gözyaşlarıyla veda
Gazeteci Sanlı Ergin'e gözyaşlarıyla veda
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HABERTURK.COM / DHA

İstanbul'da, bir buçuk ay önce konan lösemi tanısının ardından süratle tedaviye alınan, Habertürk Gazetesi'nin kuruluşundan itibaren uzun süre gazetelerimizin sayfalarının tasarımını yapan meslektaşımız Sanlı Ergin, 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Ergin, bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin'in kardeşi de olan Ergin, Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde de görsel yönetmen olarak çalışan Ergin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ergin'in cenazesine basın ve iş dünyasından çok sayıda insan katıldı. Törende, Sanlı Ergin'in eşi, kızı ve ağabeyi Hürriyet yazarı Sedat Ergin ile eşi Prof. Dr. Canan Ergin taziye dileklerini kabul etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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