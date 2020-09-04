Gazapizm Harbiye'de ilk konserini verdi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Rapçi Gazapizm, dün akşam ilk kez Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi. Rapçi, sahneye çıkmadan önce, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak şunları söyledi:

Harbiye’de ilk konserimiz. Türkçe rap bugüne kadar kaldırımlardan barlara, gece kulüplerinden büyük festivallere ve Harbiye’lere kadar geldi. Bu işi Türkçe rap camiası adına hep birlikte başardık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.

Rapçi, daha sonra sahneye çıkarak, "Hepiniz hoş geldiniz. Aslında biz de hoş geldik çünkü ilk Harbiye Açıkhava konserimiz. Çok heyecanlıyız ve sizlerle burada buluştuğumuz için çok mutluyuz" diyerek, "Gece Sabahın' şarkısını seslendirdi.

Cem Adrian, Gaye Su Akyol, Korhan Futacı ve Muhlis Berberoğlu’nun konuk olduğu konserde, Gazapizm 4 Eylül’de yayınlanacak 'Perişan' şarkısının klibini sahnede ilk kez sevenleriyle paylaştı.

Rapçi, "Ben ilk kez Harbiye Açıkhava’ya, Cem Adrian’ın Harbiye konserine konuk olduğumda çıkmıştım. Bugün de onsuz olmazdı" diyerek, Cem Adrian’ı sahneye davet etti. Rapçi, şarkıcı ve seyirciyle hep bir ağızdan 'Yaşanırsa Diye' çalışmasını seslendirdi.

"HAYATINI KAYBEDEN KADINLAR İÇİN 'YETER' DEDİ"

Gazapizm, sahnede "Bu dünyada kadın olmanın, çocuk olmanın, hayvan olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hep birlikte güzel günleri, hep beraber kocaman bir sofraya oturmayı dileyelim ve asla vazgeçmeyelim" diyerek, tüm kadınlar için 'Kutlu Olsun Günün' ve 'Karanfil' şarkılarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen konserde rapçi, etkinlik boyunca seyircilerine gül dağıttı.

Gazapizm'i dinlemeye; Zeynep Bastık, Farah Zeynep Abdullah, Didem Soydan, Umut Eker ve Reynmen gibi ünlü isimler de katıldı.