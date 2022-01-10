Gaziantep'te, av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuğun kazaen vurduğu 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesindeki İbni Sina Mahallesinde bir çocuk, evdeki av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi Medine Y. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

VALİ GÜL: OLAY KÖPEK SALDIRISI DEĞİL

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, olayın bazı kesimlerce köpek saldırısı olarak lanse edildiğini belirterek, "Gaziantep’te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.