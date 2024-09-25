Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 70 - Panthers Osnabrück: 66 | MAÇ SONUCU
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 yenerek organizasyonda gruplara kaldı.
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 mağlup ederek organizasyonda gruplara kaldı.
Bodrum Basketbol, eleme turunun ilk maçında da deplasmanda rakibini 78-36 mağlup etmişti.
Salon: Bodrum
Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Andrea Bongiorni (İtalya)
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Thomas 15, Melis Gülcan 4, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek 4, Ferrari 9, Başak Gemalmaz, Pelin Bilgiç 5, Juskaite 7, Gizem Tüzün, Yağmur Taşar 11, Krajisnik 15
GiroLive Panthers Osnabrück: Sudhoff 16, Lytle 1, Costa 13, Spatzier 3, Klug 2, Niedzwiedzka 2, Paulsson 3, Cuic 6, Rollerson 4, Landwehr 2, Monpierre 14
1. Periyot: 18-16
Devre: 38-25
3. Periyot: 60-44
Beş faulle oyundan çıkan: 37.51 Cuic (GiroLive Panthers Osnabrück)