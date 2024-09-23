Gaye Su Akyol 11 Ekim'de KüçükÇiftlik Bahçe'de

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KüçükÇiftlik Bahçe Konserleri, 11 Ekim Cuma akşamı KüçükÇiftlik Bahçe’de bu defa saykodelik rock’ın yıldızı Gaye Su Akyol'u ağırlayacak. Geleneksel Anadolu müziğiyle, psikedelia, surf rock ve post-punk’ın zıtlıklarını bir araya getiren Akyol, ilk albümü Develerle Yaşıyorum’u 2014’te, Hologram İmparatorluğu’nu 2016’da, İstikrarlı Hayal Hakikattir adlı üçüncü albümünü ise 2018’de çıkardı. 2022’nin son günlerinde çıkardığı ve çok ses getiren dördüncü albümü Anadolu Ejderi’nde etkilendiği türlerin sınırlarını genişleterek adeta yepyeni bir müzikal maceraya çıkan sıradışı sanatçı, 2023’te ise dört şarkının yer aldığı EP’si Feza Musiki Cemiyeti’ni dinleyicilerle buluşturdu.

Hem güçlü sesi ve romantik, derinlikli şarkı sözleriyle hem de sanatsal bir boyut kattığı sahne performanslarıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edinen Gaye Su Akyol’un müziği, gücünü özgürlüğünden ve kimseye hesap vermeyişinden alan bir “kendi başına yap” manifestosu niteliği taşıyor. Sözü ve müziği kendine ait şarkılarıyla Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da büyük ilgi gören sanatçı birçok farklı ülkede konser vermeye devam ediyor. Konserin biletleri Biletix'te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!