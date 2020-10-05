GATA Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitirmiştir. İşte Dr. Ali Edizer ile ilgili bilgiler...

DR. ALİ EDİZER KİMDİR?

Hala Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim yardımcısı olarak görev yapmaya devam eden Dr. Ali EDİZER, çeşitli özel sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gn Md Yardımcılığı, SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

DR. ALİ EDİZER'İN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

(03/2018 – Halen ) : Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

(10/2016 – 02/2018) :Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

(10/2012 - 10/2016) :Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

(10/2012 - 10/2013) :Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

(01/2012 - 10/2012) :Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

(08/2011 - 01/2012) :Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

(05/2010 - 08/2011) :SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

(09/2009 - 05/2010) :Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

(2005 - 2009) :Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

(2001 - 2005) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1999 - 2000) :Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

(1997 – 1999) :H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1996 - 1997) :Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

(1992 - 1996) :Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi