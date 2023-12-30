Gastronomik kazalar: Yanlışlıkla keşfedilen yiyecekler

YAPAY TATLANDIRICILAR

Yapay tatlandırıcılar, gerçek şekere bir alternatiftir ve yiyeceğe neredeyse sıfır kalori ekler. 1879 yılında üniversitede kimyager olan Constantin Fahlberg, iş çıkışı avucunda tatlı bir tat fark ediyor ve bunu laboratuvardaki aşırı kaynatılmış kimyasallara bağlıyor ve daha sonra karışımı test ediyor. Almanya'ya döndüğünde ise ilk yapay tatlandırıcı olan sakarini üretmeye başlıyor.