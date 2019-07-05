Garry Rodrigues kimdir?

05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hepimizin yakından tanıdğı Garry Rodrigues Türkiye'ye tekrar geri mi dönüyor? Transfer haberleriyle sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Sizler için Garry Rodrigues'in hayatı ve kariyerini araştırdık.
GARRY RODRİGUES KİMDİR?
Garry Mendes Rodrigues 27 Kasım 1990 doğumludur. Yeşil Burun Adaları asıllı millî futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudîtakımlarından El-İttihad'da forma giymektedir.
Hollanda doğumlu olan Rodrigues'in ailesi Cape Verde'den göç etmiştir. Şubat 2013'te Yeşil Burun Adaları millî futbol takımını seçtiğini beyan eden Rodrigues, ilk kez Ağustos 2013'te millî formayı giymiştir.
KARİYERİ
Futbola 14 yaşındayken Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues, kariyerine 2007 yılında Portekiz'in Real Sport Clube ile devam etti. İlk A takım tecrübesini 19 yaşında Hollanda'nın XerxesDZB takımıyla yaşayan futbolcu, ilk büyük transferini ise 2012'de ADO Den Haag'a transfer olarak gerçekleştirdi.
Levski Sofya
1+1 yıllık sözleşmenin ilk bölümünü Dordrecht'te kiralık olarak geçiren Rodriguez, buradaki altı aylık performansıyla Levski Sofya'nın dikkatini çekti. 2013 kış transfer döneminde Bulgaristan'a transfer olan Hollanda doğumlu oyuncu 2013 Bulgaristan Kupası finalinde takımı adına maçı uzatmalara getiren golü kaydetse de Levski penaltılar sonunda elendi.
Elche
Ocak 2014'te Elche'ye transfer olarak İspanya'nın yolunu tutan Rodriguez, burada 10 maçta 1 gol 2 asist üretti. 2014-15 sezonunda İspanyol ekibi ile 32 maça çıkan Rodrigues, kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı aldı.
PAOK
Ağustos 2015'te Yunanistan ekibi PAOK'la 3 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, 2015-16 sezonunda 36 maça çıktı ve 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımı ise normal sezonu 4. sırada play-off grubunu ise lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Bir sonraki yıl Kupa 1 elemesinde Ajax'a mağlup olan PAOK, öne elemede Dinamo Tbilisi'i geçip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Rodrigues elemelerde 1, gruplarda da 2 gol kaydederek takımın bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. Ligde ise 11'i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Galatasaray
Ocak 2017'de €3.7 milyon bonservis bedeliyle Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.Galatasaray'daki ilk lig maçına, 14 Ocak 2017 tarihinde Konyaspormaçının ikinci yarısında çıkan Rodriguez, ilk asistini bu maçta yapmıştır. Galatasaray'daki ilk golünü 24 Ocak 2017 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup karşılaşmasında 24 Erzincanspor'a karşı kaydetmiştir.
Kariyer İstatistikleri
|Kulüp
|Sezon
|Lig
|Kupa
|Uluslararası
|Toplam
|Asist
|Gol
|Asist
|Gol
|Asist
|Gol
|Asist
|Gol
|Dordrecht
|2012-13
|20
|5
|3
|0
|-
|-
|23
|5
|Levski Sofiya
|2012-13
|15
|3
|5
|4
|-
|-
|20
|7
|2013-14
|21
|11
|4
|3
|2
|0
|25
|14
|Elche
|2013-14
|10
|1
|0
|0
|-
|-
|10
|1
|2014-15
|31
|2
|1
|0
|-
|-
|32
|2
|PAOK
|2015-16
|26
|6
|2
|0
|8
|1
|36
|7
|2016-17
|12
|3
|0
|0
|10
|3
|22
|6
|Galatasaray
|2016-17
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|Toplam
|125
|27
|15
|7
|20
|4
|160
|38
Milli Takım Golleri
|#
|Tarih
|Stadyum
|Rakip
|Skor
|Sonuç
|Organizasyon
|1.
|6 Eylül 2014
|Stade Général Seyni Kountché, Niamey, Nijer
|Nijer
|0-1
|1-3
|2015 Afrika Uluslar Kupası elemeleri
|2.
|0-3
|3.
|13 Haziran 2015
|Estádio Nacional de Cabo Verde, Praia, Yeşil Burun Adaları
|São Tomé ve Príncipe
|3 - 0
|7 - 1
|2017 Afrika Uluslar Kupası elemeleri
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