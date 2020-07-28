Garip filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? Garip filmi oyuncuları kimler? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak Garip filmi, Kemal Sunal'ın Komedi Dram türündeki filmlerinden birisi. Garip filmi ile ilgili detaylar haberimizde.

GARİP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Memduh Ün'ün yönettiği Yeşilçam filmi Garip'in oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton ve Sevil Üstekinyer alıyor.

GARİP FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Garip filminin çekimleri 1986 yılında tamamlanarak izleyici ile buluştu.

GARİP FİLMİ KONUSU NE?

Garip, hayattaki tek varlığı büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Beşiktaş olan yalnız bir adamdır. Yaşayabilmek için çeşitli küçük işlerde çalışan genç adamın sadece futbolla kurulu hayatı, arkadaşının sandalının içinde bulduğu küçük bir bebekle değişir. Başlarda bebeği uygun birilerine bırakmayı denese de bebekten ayrılamayan adam onu büyütmeye karar verir. Günden güne birbirlerine sevgiyle bağlanan ikili küçük kızın da büyümesiyle iyi bir baba-kız olurlar. Birlikte maçlara giden bu küçük ailenin mutluluğu ve sadakati tüm zorluklara göğüs gerebilecek midir?