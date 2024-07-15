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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Gareth Southghate: Doğru kişilerle doğru zamanda konuşacağım - Futbol Haberleri

        Gareth Southghate: Doğru kişilerle doğru zamanda konuşacağım

        EURO 2024 finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybeden İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southghate, geleceği hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 01:03 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:27
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        Soutghate, geleceği hakkında konuştu!
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        2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olan İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "İSPANYA TURNUVANIN EN İYİ TAKIMIYDI"

        Gareth Southgate, İspanya ile ilgili, "Onlar turnuvanın en iyi takımıydı. Topu yeterince iyi tutabildiler.'' dedi.

        "KAYBETMİŞ OLMAK ÜZÜCÜ"

        Karşılaşmayı değerlendiren Southgate, ''Son 10 dakikaya kadar hep oyunun içerisindeydik. Oyuncularım harika bir performans ortaya koydular. Cole Palmer, o noktada girmeliydi ve oyuna etki etti. Daha sonra bir fırsat daha oldu ama gol olmadı. Savunma noktasında biz iyiydik ilk yarı boyunca, İspanya topa hakim oldu ve iyi oynadılar. Turnuva esnasında çözmemiz gereken birçok sorun vardı ama bu akşam herkes çok iyi performans ortaya koydu. Bir fırsat kaçtı. Toplamış olduğumuz puanlar, finale kadar gelmek çok önemli ama kaybetmiş olmak üzücü. Son maça kadar hiç yenilmeden geldik, hatta son 5 dakikaya kadar...'' ifadelerini kullandı.

        "DOĞRU ZAMANDA DOĞRU KİŞİLERLE KONUŞACAĞIM"

        Tecrübeli teknik adam son olarak, ''Takımımızın ortaya koyduğu dayanıklılık ve karakter çok önemliydi. İspanya kazanmayı hak etti. Şu anda devam edip etmeme kararını vermek için çok erken. Doğru kişilerle doğru zamanda konuşacağım. Bunu konuşmak için erken. İngiltere gerçekten iyi bir konumda. Kadroda deneyimli oyuncular, gençler var. Dünya Kupası olsun, diğer turnuvalar olsun, dört gözle bekliyor olacağız ama bu bizim için bir teselli değil." yorumunda bulundu.

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