Garanti BBVA'dan Aracım, Evim ve Seyahatim

Garanti BBVA, müşterilerinin her anında onlara eşlik etmek amacıyla, ihtiyaçlarına uygun esnek ve bütünsel çözümler sunarak yaşam alanlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer verdiği yenilikçi çözümü Aracım özelliğinden sonra Evim ve Seyahatim menüsüyle de müşterilerinin tüm ihtiyaç ve harcamalarını tek noktadan izlemesine imkân sunuyor. Üstelik kişiye özel sunulan hatırlatmalar da, müşterilerin finansal günlük işlemlerinin takibini kolaylaştırarak bütçe yönetiminde zaman ve enerji tasarrufu yapmalarını sağlıyor.

Garanti BBVA Mobil’den sunulan özellikler hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Bizim için, müşterilerimize fayda sunmak her şeyin başında geliyor. Teknolojideki öncülüğümüzle, bankacılığın ötesine geçerek yaşamın her noktasını kapsayan, akıllı çözümlerle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, müşterilerimiz için onların hayatını kolaylaştıran bir yol arkadaşı olabilmek. Ayrıca, farkında olmadıkları konularda hatırlatmalar yaparak finansal sağlıklarını korumalarına yardım etmek. Günümüz dünyasında her şey finansla iç içe geçtiği için yaşamlarının her anında hayatlarını kolaylaştıracak çözümlere de ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, sunduğumuz her ürün ve hizmeti müşterilerimizin hayatına değer katacak şekilde dönüştürmeye özen gösteriyor ve mobil uygulamamızı sadece bir işlem platformu olmanın ötesine taşıyoruz. Bu yenilikler, müşterilerimizin günlük ihtiyaçlarını kolaylaştırma amacımızın bir parçası olmakla birlikte, daha geniş bir vizyonun da temel yapı taşlarını oluşturuyor. Bugün sunduğumuz hizmetler, gelecekte hayatın her aşamasında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak daha kapsamlı çözümlere doğru evrilecek. Garanti BBVA olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre esnek ve dinamik çözümler sunarak, yaşamlarının her anında onlara eşlik eden finansal yol arkadaşlığımıza devam edeceğiz ”dedi.