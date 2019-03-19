Karar çıktı

19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre, özel hastanede staja başlayan hemşire adayı arkadaşlar İlayda Kılıç, Yaren Su Ş. (18) ve Gamze Yılbaş, 19 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde kent merkezinde buluştu. Kılıç'ın aracına binen üç arkadaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek üzere yola çıktı.
ARKA KOLTUKTAN YOLA FIRLADI
İlayda Kılıç'ın direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından araç, önce reklam tabelasına, ardından demir çitlere çarptı, sonra da taklalar atarak yola savruldu. Kazada aracın arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlayda Kılıç ve Yaren Su Ş. kazayı hafif yaralı atlattı.
Sürücü İlayda Kılıç hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık İlayda Kılıç, şikayetçiler Gamze Yılbaş'ın babası İsmet Yılbaş, Döndü Bora ve taraf avukatları katıldı.
"İHMAL VE ŞIMARIKLIK"
Baba Yılbaş, kızının 2 yıldır toprak altında olduğunu belirtti. İsmet Yılbaş, sanık avukatının, emniyet kemerini takmadığı için kızının hayatını kaybettiğini savunduğunu belirterek, "Bu olay disiplinsizlik, ihmal ve şımarıklık yüzünden meydana geldi. Emniyet kemeriyle alakası yoktur. Arka tarafta hiçbirimiz kemer takmıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Ailenin avukatı Bilge Kağan Konyalıgil ise sanığın arkadan gelen korna sesleri üzerine şerit değiştirdiği yönündeki beyanına katılmadıklarını belirterek, "Dosyada buna yönelik hiçbir delil yoktur. Kamera kayıtlarında da bu husus görülmemektedir. Tanık Yaren Su Ş. beyanında önce kemer taktığını, daha sonra çıkardığını söylemiştir. Kemer tek başına etkili olsaydı, Yaren Su'nun da bu kazada ağır yaralanmış olması gerekirdi. Kusur durumunda bu hususların göz önünde bulundurulmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.
Mahkeme, sanık İlayda Kılıç'ı 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçu'ndan önce 4 yıl hapse mahkum etti. Sanığın suçu bilinçli taksirle işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı yarı oranında artırarak 6 yıla çıkardı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 5 yıla indirdi. Sanığın sürücü belgesine de 3 yıl süreyle el konuldu.
Taraflar, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!