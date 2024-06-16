Galler Prensesi Kate Middleton kanser teşhisi sonrası ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı

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Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisi ve Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez, Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü töreninde halkın karşısına çıktı.

Kral Charles, Kraliçe Camilla ile birlikte, hükümdarın doğum gününü kutlamak üzere resmi törenlerin yapıldığı 'Trooping the Colour' etkinliğine katıldı.

Galler Prensesi, bu sabah Prens William ile birlikte Buckingham Sarayı'na giderken ve daha sonra kraliyet alayının bir parçası olarak bir arabanın içinde görüntülendi.

Galler Prensesi, üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte, kanser teşhisinin açıklanmasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı.

Etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu ailemle birlikte Kral'ın doğum günü geçit törenine katılmayı dört gözle bekliyorum ve yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum, ancak henüz tam olarak göz önüne çıkmadığımın da farkındayım" dedi ve şöyle devam etti:

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"Özellikle belirsizlik karşısında sabırlı olmayı öğreniyorum. Her günü geldiği gibi kabul ediyor, bedenimi dinliyor ve iyileşmek için bu çok ihtiyaç duyduğum şekilde kendime zaman tanıyorum."

Galler Prensesi "iyi bir ilerleme" kaydettiğini ancak "iyi günler ve kötü günler yaşadığını" söyledi.