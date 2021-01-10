İyi bir afişin gişeye etkisi büyüktür 0:00 / 0:00

Sinema filmlerinin, tiyatro oyunlarının afiş ve kitapların kapak tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Galip Aksular, Habertürk'e verdiği röportajda iyi bir tasarımın gişeye büyük ölçüde katkı sağladığını söyledi

Galip Aksular...

Son zamanlarda sinema filmlerinin, tiyatro oyunlarının afiş ve kitap kapaklarının tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. ABD'de de çalışan, Hollywood yapımı filmlerin afişlerini de tasarlayan Galip Aksular, afiş tasarımlarının sinema ve tiyatro yapımları için için ne ölçüde önemli olduğunu "İyi bir afiş tasarımın gişeye büyük bir etkisi vardır" sözleriyle dile getirdi.

Mesleğinize başlama sürecinden söz eder misiniz?

Çocuk yaştan itibaren bir şeyler üretmeye meraklı biriydim. Bu yönümü biraz daha geliştirerek üniversite döneminde grafik tasarım bölümü okumaya karar verdim. Kendimi reklamcılık ve grafik sanatlar alanında geliştirdim. Bu benim için bir tutku haline geldi. O günden itibaren tasarım hayatımın merkezi haline geldi.

Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Global ajanslarda bir çok büyük markalarla sanat yönetmeni olarak çalışma imkanı buldum. Bir taraftan da kültür ve sanat sektörüne tasarımcı olarak hizmet vermeye devam ettim. Bunlar daha çok sinema ve tiyatro alanında afiş çalışmaları oldu. Tabii ki bir tasarımcı olduğum için afiş tasarımlarıyla sınır kalmayarak tasarımın her alanında grafik unsurlarını koruyarak üretmeye devam ettim. Türkiye'de sınırlı kalmayıp ABD'de de afiş tasarımlarıyla ilgili projelerde çalışma imkanı buldum.

Afiş tasarımında söz konusu filmin veya tiyatro oyununun tanıtımı adına olmazsa olmaz kriterler nelerdir?

Tasarıma başlamadan önce sinema veya tiyatro afişi bizim ilgimizi nasıl çeker önce bunu sormak gerek. İyi bir işin çıkması için en önemlisi senaryosunu okumak ve karakter analizlerini iyi anlamak gerekiyor. Daha sonrasında yönetmen ve yapımcının kafasındakini dinlemek. Bunları yaptıktan sonra 'Daha iyisini nasıl yansıtabiliriz?' sorusunu sorarım. İlk başta temelden güçlü bir fikrin üstüne tasarımımızı kurmak olmalıdır. Sonrasında fotoğraf çekimleri karakterlerin özelliklerini yansıtacak şekilde, Işığımızın doğru kullanımı ve etkisi de işimizin özelliğini ortaya çıkarır. Daha sonrasında ise tipografi tasarımını yaparak afişi birleştirmek kalır. Böylece etkili ve güçlü bir afiş ortaya çıkar.

Afiş tasarımlarının söz konusu filmin veya tiyatro oyununun tanımında ne ölçüde etkili olduğunu düşünüyorsunuz?

Gün geçtikçe her alanda gelişimler meydana geliyor. Ürünlerin ambalajlarından tutunda reklamları bile değişiyor. Alacağımız ürünlerin üzerinde ki tasarımına bakarak almamız bile bizi etkiliyor. Böyle bir dünyada yaşarken, sinema ve tiyatro alanında afiş tasarımlarına bakıp oyunun hakkında bilgi vermek ve insanları etkilemek çok önemli çünkü afiş ne kadar iyi olursa izlemek için seyirciyi içeri çekebilirsiniz. Bu yüzden işimizin ambalajı iyi olmak zorundadır. İyi bir afiş tasarımın gişe için büyük bir etkisi vardır.

Afiş tasarımı için hayal gücü mü yoksa başka unsurlar mı daha etkilidir?

Bir tasarımcı olarak bence hayal gücü her zaman daha önde olmak zorunda. Yaptığımız iş insanların hayallerini bir şekilde gerçek hayata çıkarmak oluyor. Afiş tasarımda düşünmemiz gereken en önemli şey hayal gücümüzü yaptığımız afişe yansıtmaktır. O zaman etkili ve güçlü bir tasarım ortaya çıkar.