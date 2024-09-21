Galatasaraylı futbolcular derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı
Galatasaray, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetin deplasman tribünündeki taraftarının yanına giderek kutladı.
Giriş: 21.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:54
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda oynadığı Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra deplasman tribününe giderek, derbi galibiyetini kutladı.
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