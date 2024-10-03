Galatasaray’da 6 değişiklik!

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11’ine göre RFS karşında 3 değişiklik yaparken, 4-4-2 olan oyun sistemi yerine de tek forvetli sisteme döndü.

Buruk; Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Kerem Demirbay, Roland Sallai ve Victor Osimhen’in yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Sahaya kaptan olarak Mauro Icardi çıktı.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera kırmızı kart cezasından dolayı, Macar futbolcu Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı. Takımla yeni antrenmanlara başlayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech de Letonya'ya götürülmedi.

Öte yandan Kaptan Fernando Muslera cezalı olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı ve tribünden destekledi.