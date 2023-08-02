Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile bu akşam 2. ön eleme rövanş mücadelesine çıkıyor. D Smart Go'dan yayınlanacak maçın nasıl izleneceği gündem olmuş durumda. D Smart Go'da film dizi paketi ve mega paket olmak üzere iki ayrı paket bulunuyor. İşte, detaylar...