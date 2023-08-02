Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı D Smart'tan nasıl izlenir? D Smart üyelik ücreti...
Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. İşte, mücadelenin yayıncı kuruluşu olan D Smart'tan maçın nasıl izlenebileceğine dair bilgiler ve güncel D Smart üyelik ücreti hakkında detaylar...
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Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile bu akşam 2. ön eleme rövanş mücadelesine çıkıyor. D Smart Go'dan yayınlanacak maçın nasıl izleneceği gündem olmuş durumda. D Smart Go'da film dizi paketi ve mega paket olmak üzere iki ayrı paket bulunuyor. İşte, detaylar...
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GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NASIL İZLENİR?
Galatasaray Zalgiris Vilnius maçını izlemek için D Smart Go'nun yıllık 179 ila 199 lira arasından değişen üyelik paketlerinden birine sahip olmak gerekiyor.
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GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.
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GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. 500 ile 9.000 lira arasında değişen bilet fiyatlarına ilişkin Galatasaray'ın resmi açıklaması şöyle;
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo