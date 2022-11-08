Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışına tutunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.