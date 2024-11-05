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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yeni sponsorunu KAP'a bildirdi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yeni sponsorunu KAP'a bildirdi!

        Galatasaray, Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:37
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        G.Saray yeni sponsorunu KAP'a bildirdi!
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        Galatasaray Kulübü, futbol A takımının forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding'le 125 milyon lira karşılığında anlaşmanın imzalandığı açıkladı.

        Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir." denildi.

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